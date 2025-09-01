De la “erou național” la “trădător”: Novak Djokovic atacat de media de stat din Serbia după sprijinul pentru protestele studențești

Timp de ani de zile, Novak Djokovic a fost imaginea perfectă a Serbiei în ochii presei pro-guvernamentale. Considerat un erou național, un ambasador impecabil, era adesea lăudat chiar de președintele Vučić. Totul s-a schimbat, însă, aproape peste noapte. A fost de ajuns ca marele sportiv să își arate susținerea pentru studenții care cereau alegeri anticipate, iar statuia sa mediatică a fost distrusă, fără nicio remușcare. Peste noapte, a devenit un „trădător”, un „patriot de fațadă” și chiar un „instigator la violență”, etichete promovate intens de media de stat și de apropiații puterii.

Cum și-a arătat Djokovic susținerea

Tenismenul a ales metode subtile, dar cu un impact uriaș. A vorbit public despre tragedia de la Novi Sad, și-a dedicat o victorie importantă unei studente rănite la proteste și a apărut îmbrăcat cu un hanorac pe care scria „Studenții sunt campioni”. Gestul său de sărbătorire de la Wimbledon, un „pump it up” energic, a fost interpretat de toată lumea ca un salut direct către manifestanți, fiind unul dintre sloganurile lor preferate.

Evident, acest sprijin nu a rămas fără urmări. Regimul a pornit o adevărată campanie de presă împotriva sa. Au apărut zvonuri că intenționează să se mute cu familia în Grecia, iar conflictul cu autoritățile a dus la o consecință concretă: turneul Belgrade Open, organizat de familia sa, a fost mutat la Atena.

De unde au pornit protestele

Scânteia care a aprins mișcarea studențească a fost prăbușirea copertinei gării din Novi Sad, un accident soldat cu 16 morți. La începutul anului 2025, protestele s-au extins rapid în zeci de orașe, în special în capitala Belgrad, transformându-se într-un simbol al luptei pentru democrație, transparență și reformă. Studenții cereau alegeri anticipate și tragerea la răspundere a celor vinovați. În replică, guvernul a numit mișcarea o „revoluție colorată”, în timp ce Uniunea Europeană a privit cu îngrijorare întreaga situație.

Djokovic nu este, însă, singur. O listă lungă de celebrități – sportivi de renume, antrenori și alte personalități publice – și-au arătat solidaritatea, formând o rețea de sprijin importantă pentru mișcarea democratică din Serbia.