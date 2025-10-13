Delegaţia României a plecat la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică. Patru gimnaste în lot

România va fi reprezentată doar la feminin, de gimnastele Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu.

Stafful tehnic este format din antrenorii Camelia Voinea, Corina Moroşan şi Florin Cotuţiu, arbitrele Liliana Cosma şi Daniela Trandafir, iar echipa medicală îi include pe kinetoterapeuţii Foti Tona şi Răzvan Spirescu.

Şeful delegaţiei este Ioan Silviu Suciu, fost component al echipei olimpice a României şi în prezent preşedintele forului naţional.

La Campionatele Naţionale, disputate în urmă cu o săptămâni, Denisa Golgotă (CSA Steaua Bucureşti) a câştigat titlul cu un total de 52,050 puncte, în timp ce Sabrina Maneca-Voinea (CSM Constanţa) s-a impus în toate cele trei finalele pe aparate la care a luat parte, la sol (14,000), bârnă (13,300) şi sărituri (13,450). Finala de la paralele a fost câştigată de Ella Oprea (CS Dinamo Bucureşti), cu un punctaj de 12,100. Golgotă nu a participat în finalele pe aparate. Ana Bărbosu a ales să se concentreze pe studiile de la Universitatea Stanford (SUA), fiind în primul an.