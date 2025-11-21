Federația Română de Gimnastică dizolvă loturile naționale în urma acuzațiilor la adresa Cameliei Voinea

Președintele FRG, Ioan Suciu, a anunțat că decizia a fost luată în unanimitate de Comitetul Executiv. Federația a ales această soluție, ca urmare a situației create în jurul antrenoarei Camelia Voinea. De asemenea mărturiille mai multor sportive care au vorbit despre comportamente considerate abuzive, au fost luate în considerare pentru acest demers.

Decizia Comitetului Executiv

Potrivit lui Ioan Suciu, reuniunea Comitetului Executiv a fost una extrem de tensionată, fiind analizate atât declarațiile sportivei Denisa Golgotă, cât și imaginile apărute în presă, în care Camelia Voinea își bruschează verbal fiica, Sabrina Voinea, pe când aceasta avea aproximativ 8–9 ani.

Suciu a precizat că toate aceste aspecte au fost trimise către Comisia de Disciplină a Federației, care va elabora un raport final în cel mai scurt timp.

„Nu mi-a plăcut ce am văzut. Nu cred că se poate șterge cu buretele”, a declarat președintele FRG.

Până la finalul anului 2025, gimnaștii se vor pregăti exclusiv în cadrul cluburilor la care sunt legitimați, urmând ca structura loturilor naționale să fie reevaluată ulterior.

Reacții după imaginile cu Sabrina Voinea

În filmările publicate în mediul online, Sabrina Voinea poate fi auzită plângând și cerând să se oprească din antrenament, în timp ce mama sa insistă ca exercițiile la paralele să fie repetate. Imaginile au reaprins discuțiile despre metodele de pregătire din gimnastică, mai ales după ce două foste gimnaste au vorbit public despre episoade de violență și comportamente nepotrivite.

FRG a anunțat că și sportiva Sabrina Voinea va fi audiată. Comisia de Disciplină urmează să stabilească eventuale sancțiuni pentru Camelia Voinea, în funcție de rezultatul investigației.

Ce urmează pentru gimnastică? Federația și sportivii aflați deja în pregătire

Decizia Federației marchează una dintre cele mai importante reorganizări din gimnastica românească din ultimii ani și ridică semne de întrebare privind viitorul sportivilor aflați în pregătire pentru competițiile internaționale.

Conducerea FRG a transmis că va respecta „în totalitate” concluziile Comisiei de Disciplină și că obiectivul este restabilirea unui climat sănătos în sport.