Sabrina Voinea și Denisa Golgotă participă sâmbătă în finale la Campionatele Mondiale de Gimnastică

Gimnastele române Sabrina Maneca-Voinea (18 ani) și Denisa Golgotă (23 de ani) intră sâmbătă în lupta pentru medalii, în ultima zi a Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică din Indonezia, de la Jakarta. Voinea concurează în finale la sol și bârnă, iar Golgotă – la sol.

Prima finală a zilei este cea de la bârnă, programată la ora 10:42. Sabrina Voinea s-a calificat cu al doilea punctaj (13,833), la egalitate cu brazilianca Flavia Saraiva, fiind devansată doar de chinezoaica Qingying Zhang (14,366).

Celelalte finaliste sunt Elisabeth Black (Canada), Aiko Sugihara (Japonia), Dulcy Caylor (SUA), Amanda Yap (Singapore) și Kaylia Nemour (Algeria).

Voinea a impresionat în calificări prin dificultatea exercițiului (6,200), depășită doar de Zhang (6,500). Chiar dacă execuția ei a avut unele ezitări, nota finală a fost suficientă pentru a o menține între favoritele la medalie.

România are o tradiție puternică la bârnă – 23 de medalii mondiale, dintre care opt de aur. Ultima campioană mondială a fost Ana Porgras, în 2010, tot la acest aparat.

Cea de-a doua finală cu participare românească este cea de la sol, programată la ora 12:30. România va fi reprezentată de Sabrina Voinea, calificată cu cea mai mare notă (13,666), și de Denisa Golgotă, care a obținut al cincilea punctaj (13,333).

Celelalte finaliste provin din Japonia (Rina Kishi, Aiko Sugihara), Marea Britanie (Ruby Evans, Abigail Martin), Italia (Giulia Perotti) și SUA (Dulcy Caylor).

Voinea și Evans au impresionat prin dificultatea exercițiului (5,900), iar Golgotă a reușit să-și îmbunătățească nota după o contestație acceptată de juriu, ajungând la o dificultate de 5,600.

România este una dintre cele mai decorate națiuni din istoria gimnasticii mondiale, dar nu a mai obținut o medalie din 2015, când Larisa Iordache a luat bronzul la individual compus. Ultimul titlu mondial datează din 2010, prin Ana Porgras la bârnă.