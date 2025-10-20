Prima pagină » Sport » Dembélé și Marquinhos revin în lotul echipei PSG pentru duelul cu Leverkusen din Liga Campionilor

Dembélé și Marquinhos revin în lotul echipei PSG pentru duelul cu Leverkusen din Liga Campionilor

Campioana Europei Paris Saint-Germain primește vești excelente înaintea meciului din Liga Campionilor cu Bayer Leverkusen, programat marți, de la ora 21:00. Ousmane Dembélé (Balonul de Aur) și Marquinhos sunt apți de joc și au fost incluși în lotul parizienilor pentru deplasarea în Germania.
Dembélé și Marquinhos revin în lotul echipei PSG pentru duelul cu Leverkusen din Liga Campionilor
Sursa foto: Marco Iacobucci/IPA/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
20 oct. 2025, 12:51, Sport

Indisponibil de la 5 septembrie, când a suferit o „leziune severă la ischiogambierul drept” în victoria Franței cu Ucraina, Dembélé revine pentru prima dată în lotul lui PSG după ce a câștigat Balonul de Aur. Deși a reluat antrenamentele colective de câteva zile, stafful medical a preferat să nu-l forțeze la meciul de campionat cu Strasbourg (3-3).

Și căpitanul Marquinhos revine, după ce a fost accidentat la cvadricepsul stâng în partida pierdută la Marseille (0-1), pe 20 septembrie.

În schimb, Fabian Ruiz și Joao Neves rămân în afara lotului și vor mai avea nevoie de timp pentru recuperare.