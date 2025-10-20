Dembélé și Marquinhos revin în lotul echipei PSG pentru duelul cu Leverkusen din Liga Campionilor

Indisponibil de la 5 septembrie, când a suferit o „leziune severă la ischiogambierul drept” în victoria Franței cu Ucraina, Dembélé revine pentru prima dată în lotul lui PSG după ce a câștigat Balonul de Aur. Deși a reluat antrenamentele colective de câteva zile, stafful medical a preferat să nu-l forțeze la meciul de campionat cu Strasbourg (3-3).

Și căpitanul Marquinhos revine, după ce a fost accidentat la cvadricepsul stâng în partida pierdută la Marseille (0-1), pe 20 septembrie.

În schimb, Fabian Ruiz și Joao Neves rămân în afara lotului și vor mai avea nevoie de timp pentru recuperare.