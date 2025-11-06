Dennis Man a fost votat „tricolorul lunii octombrie”. Câte voturi au luat Ianis Hagi și Andrei Rațiu

Man a avut evoluții notabile atât la echipa națională, cât și la club. El a contribuit decisiv la victoria României cu Austria, scor 1-0, iar pentru PSV a înscris patru goluri și a oferit două pase decisive în luna octombrie, inclusiv două reușite în Liga Campionilor, în victoria cu 6-2 împotriva lui Napoli.

Ianis Hagi a ocupat locul al doilea, cu 17,5% din voturi (6 puncte), iar Andrei Rațiu a încheiat pe locul al treilea, cu 7,7% (3 puncte). Au mai primit voturi portarul Ionuț Radu (5,6%) și Vlad Dragomir (3,5%).

Câștigătorii din 2025 ai trofeului „Tricolorul lunii” sunt: Ianis Hagi (ianuarie), Ștefan Târnovanu (februarie), Andrei Rațiu (martie și mai), Nicolae Stanciu (aprilie), Dennis Man (iunie și octombrie), Ștefan Baiaram (august) și Denis Drăguș (septembrie).

În iulie, trofeul a fost oferit lui David Popovici, în semn de apreciere pentru performanțele de la Campionatele Mondiale de înot.

Suporterii pot vota lunar în aplicația Tricolorii, disponibilă în App Store și Google Play, unde pot acumula puncte în „Peluza Tricoloră” și pot câștiga premii precum o deplasare cu echipa națională în 2026, echipamente oficiale și bilete la meciurile României.