DeRozan, starul de la Sacramento, devansează o legendă a baschetului în topul marcatorilor din NBA

DeMar DeRozan a ajuns la 26.688 de puncte în carieră, trecând de legendarul Dominique Wilkins (26.668) și urcând pe locul 17 în clasamentul marcatorilor all-time din NBA.

Următorul pe listă este Oscar Robertson, cu 26.710 puncte. DeRozan este al cincilea în ierarhie dintre jucătorii activi. Înaintea sa în ierarhie sunt LeBron James, Kevin Durant, James Harden și Russell Westbrook.

DeRozan, în vârstă de 36 de ani, a fost draftat cu a noua alegere de Toronto în 2009.

În ultima lună, vedeta lui Sacramento a stabilit și două recorduri în NBA. Acesta a devenit cel mai în vârstă jucător care reușește peste 40 de puncte și cel puțin 10 pase decisive. De asemenea, în urmă cu patru zile a devenit cel mai în vârstă jucător care încheie un meci cu cel puțin 30 de puncte, 10 pase decisive și nicio minge pierdută.

Baschetbalistul lui Sacramento a încheiat partida de joi cu 7 din 18 la aruncările din acțiune, dar a fost perfect de la linia de libere, cu 12 din 12.

Precious Achiuwa a fost, la rândul său, decisiv pentru Kings, reușind 28 de puncte și 19 recuperări, recordul său stagional.

Victoria pune capăt unei serii de patru înfrângeri pentru Sacramento.

De partea cealaltă, RJ Barrett și Collin Murray-Boyles au marcat câte 20 de puncte pentru Toronto, însă seria de cinci victorii consecutive pe teren propriu a Raptors s-a încheiat.

Pentru Murray-Boyles, a fost primul meci din carieră cu cel puțin 20 de puncte.