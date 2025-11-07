Echipa națională de fotbal U19 începe cursa spre calificarea la Campionatul European din 2026

Dintre cei 21 de jucători convocați, 10 evoluează în străinătate.

Lotul este format din următorii jucători:

Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Riccardo Radu (Juventus / Italia), Mihai Răcășan (CSM Slatina);

Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK);

Mijlocași: Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Raul Vereș (Las Rozas / Spania);

Atacanți: Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB).

Toate partidele grupei vor fi găzduite de România, pe stadioanele din Voluntari, Chiajna și Buftea, iar primele două clasate se vor califica în Turul de Elită ce va avea loc în primăvara anului viitor.

Programul meciurilor reprezentativei tricolore:

Miercuri, 12 noiembrie, ora 16:00 – România – Andorra, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari

Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 16:00 – România – Finlanda, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari

Marți, 18 noiembrie, ora 16:00 – Islanda – România, Stadion „Concordia”, Chiajna

Turneul final al Campionatului European U19 din 2026 va fi organizat, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2026, în Țara Galilor, în orașele Wrexham, Bangor și Colwyn Bay. Pe lângă țara gazdă, la turneul acesta se vor mai califica cele 7 câștigătoare de grupă din Turul de Elită.