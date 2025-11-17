Echipa națională de fotbal U20 a României remizează pe terenul liderului din Elite League, Portugalia

Tricolorii au întrerupt astfel seria de victorii consecutive a lusitanilor, care înainte de acest meci aveau cinci succese din tot atâtea partide disputate.

Portugalia a deschis scorul în minutul 14, printr-un autogol al fundașului Darius Fălcușan, însă căpitanul român și-a luat revanșa, restabilind egalitatea în minutul 25, cu o lovitură de cap precisă.

Acest rezultat reprezintă al doilea punct obținut de România U20 în competiție, după egalul 2-2 cu Cehia, și vine după înfrângeri clare în fața Germaniei (0-6) și a Cehiei (1-5).

Naționala antrenată de Adrian Iencsi ocupă locul 6 în clasament, înaintea Italiei, fără niciun punct. Portugalia se menține se menține pe prima poziție, cu 16 puncte, având patru puncte avans față de Germania.

Pentru reprezentativa României au jucat:

12. Iustin Chirilă – 16. Alin Chinteș, 6. Mario Bărăitaru, 3. Darius Fălcușan (C), 5. Emanuel Marincău, 14. Filip Oprea – 7. Adrian Caragea (11. David Păcuraru 78′), 8. Luca Banu, 22. Tudor Neamțiu, 19. Remus Guțea – 13. Jason Kodor (9. David Barbu 88′);

Rezerve: 1. Codruț Sandu (GK), 23. Máté Simon (GK) – 2. Ionuț Cercel, 4. Adrian Iancu, 10. Luca Băsceanu, 15. Raul Marița, 17. Raul Rotund, 18. David Paraschiv, 21. Eric Vînău.