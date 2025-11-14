Reprezentativa de fotbal U20 a României, eșec usturător în Elite League, 0-6 cu Germania

Germania, campioana en-titre a competiției, a preluat rapid controlul jocului, deschizând scorul în minutul 7 prin Brunner. De altfel, Paris Brunner a fost cel mai bun jucător al meciului, marcând un hattrick în minutele 7, 10 și 43. Taylan Bulut, Max Moerstedt și Noah Darvich au fost ceilalți marcatori ai germanilor.

România, antrenată de Adrian Iencsi, a avut câteva momente bune, cu șuturi periculoase ale lui Kodor, Banu și Caragea.

Naționala U20 a României continuă competiția în Spania cu meciul împotriva Portugaliei, liderul clasamentului la zi, meci programat luni, de la ora 19:30.

Echipa României a fost următoarea:

România: 1. Codruț Sandu – 2. Ionuț Cercel (16. Alin Chinteș 45′), 3. Darius Fălcușan (C), 5. Emanuel Marincău, 15. Raul Marița (14. Filip Oprea 68′) – 7. Adrian Caragea (11. David Păcuraru 58′), 8. Luca Banu, 22. Tudor Neamțiu, 19. Remus Guțea (10. Luca Băsceanu 58′) – 13. Jason Kodor (17. Raul Rotund 68′), 9. David Barbu (6. Mario Bărăitaru 45′);

Rezerve: 12. Iustin Chirilă, 23. Máté Simon – 4. Adrian Iancu, 6. Mario Bărăitaru, 10. Luca Băsceanu, 11. David Păcuraru, 14. Filip Oprea, 16. Alin Chinteș, 17. Raul Rotund, 18. David Paraschiv, 21. Eric Vînău.