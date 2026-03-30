Prima pagină » Sport » Eduard Ionescu debutează cu victorie la Cupa Mondială de tenis de masă de la Macao

Eduard Ionescu debutează cu victorie la Cupa Mondială de tenis de masă de la Macao

Eduard Ionescu a început cu dreptul Cupa Mondială de tenis de masă de la Macao, câștigând luni primul meci din grupa 1. Ionescu este singurul reprezentant român în concursul masculin, la feminin România având trei sportive în competiție: Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman.
Eduard Ionescu debutează cu victorie la Cupa Mondială de tenis de masă de la Macao
sursă foto: Federația Română de Tenis de masă
Petre Apostol
30 mart. 2026, 09:40, Sport

În prima zi a competiției de la Macao, Eduard Ionescu (locul 45 mondial) l-a învins pe australianul Finn Luu, scor 3-1 (13-11, 8-11, 11-6, 11-5).

Eduard Ionescu urmează să joace marți, de la ora 13:10, împotriva favoritului grupei, chinezul Wang Chuqin, într-un duel decisiv pentru calificare.

În competiția feminină, Andreea Dragoman (locul 50 mondial) debutează luni. Sportiva română evoluează în grupa 3, unde o va înfrunta luni, de la ora 13:45, pe chinezoaica Chen Xingtong. Marți dimineață, de la ora 05:40, urmează să joace contra sportivei din Taipei, Yeh Yi-Tian.

În grupa 8, Elizabeta Samara (locul 41 mondial) debutează marți, de la ora 09:15, împotriva canadiencei Mo Zhang, iar miercuri o va întâlni pe japoneza Mima Ito.

Tot marți intră în competiție și Bernadette Szocs (locul 25 mondial), care o va înfrunta pe Tania Morice (Algeria), de la ora 16:45. Miercuri, de la aceeași oră, românca va juca împotriva braziliancei Bruna Takahashi.

Sportivii români trebuie să câștige grupele pentru a avansa în faza eliminatorie a competiției Macao 2026, una dintre cele mai puternice din circuitul mondial.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Cât cheltuiești anul ăsta pentru Paște?
G4Media
Cum au schimbat crizele petrolului din anii 1970 economia mondială. Oamenii stăteau ore întregi la coadă ca să alimenteze. Care sunt asemănările cu criza de acum
Gandul
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
Doar două tipuri de oameni vor mai avea un viitor sigur în era inteligenței artificiale, spune unul din greii tehnologiei
Libertatea
Care au fost ultimele cuvinte ale Noeliei, tânăra de 25 de ani din Spania, care a fost eutanasiată! Cine i-a fost aproape
CSID
După o lună de război, în Iran benzina a rămas la 12 bani/litru. În România a depășit 9,3 lei
Promotor