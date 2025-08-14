Erik ten Hag: Nu pot face trucuri magice precum Harry Potter pentru a reconstrui rapid Leverkusen

Olandezul preia Leverkusen după plecarea fostului antrenor Xabi Alonso și a unor jucători importanți, precum Florian Wirtz, Jeremie Frimpong și Granit Xhaka, ceea ce înseamnă că îl așteaptă o reconstrucție majoră.

„Știu cum să gestionez procesele și nu poți forța acest lucru. Este imposibil. Nimeni nu e Harry Potter”, a spus Ten Hag joi, într-o conferință susținută înainte de meciul din Cupa Germaniei împotriva echipei din liga a patra, Sonnenhof Grossaspach, potrivit AP.

„Harry Potter ar putea construi rapid o echipă de succes, dar așa nu funcționează fotbalul de top”, a mai afirmat tehnicianul.

Ten Hag a folosit această comparație și la Manchester United, explicând că nu poate forța performanțe de la jucători care nu au avut prea mult timp pe teren.

Antrenorul olandez a subliniat că el și jucătorii Leverkusen vor trebui să muncească mult în prima parte a sezonului și până în primăvară pentru a putea lupta pentru trofee la finalul campaniei.

„Pentru mine, sezonul începe cu adevărat în martie-aprilie. Până atunci, trebuie să muncim incredibil de mult pentru a dezvolta echipa și jucătorii”, a spus Ten Hag.

Noile achiziții înainte de meciul de vineri includ mijlocașul american Malik Tillman, care nu este încă apt de joc, fundașul ex-Liverpool Jarell Quansah și portarului fost la Brentford, Mark Flekken.

Bayer Leverkusen a confirmat, de asemenea, că mijlocașul Robert Andrich va fi căpitan, după ce portarul Lukas Hradecky a plecat la Monaco.