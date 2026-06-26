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Erling Haaland, vedeta neașteptată a Cupei Mondiale: cum a cucerit internetul dincolo de goluri

Atacantul Norvegiei nu impresionează doar prin goluri. Postările spontane, glumele și felul relaxat în care își tratează celebritatea l-au transformat într-unul dintre cele mai apreciate personaje ale Cupei Mondiale 2026, transmite Euronews.
Erling Haaland, vedeta neașteptată a Cupei Mondiale: cum a cucerit internetul dincolo de goluri
Erling Haaland. Sursa foto
Victor Dan Stephanovici
26 iun. 2026, 12:58, Sport
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Erling Haaland a venit la Cupa Mondială din 2026 cu reputația unuia dintre cei mai temuți atacanți din fotbalul mondial. Pe lângă prestațiile de pe teren, însă, internaționalul norvegian a devenit și unul dintre cele mai populare personaje ale turneului datorită personalității sale și prezenței neobișnuite pe rețelele sociale. Potrivit Euronews, Haaland și-a câștigat un nou val de admiratori prin postări spontane, umor autoironic și o atitudine relaxată, diferită de imaginea atent controlată pe care o afișează mulți sportivi de top.

Își administrează singur conturile de social media

În timp ce numeroase vedete sportive folosesc echipe dedicate pentru comunicarea online, Haaland pare să își gestioneze singur conturile de pe rețelele sociale. În timpul Cupei Mondiale, atacantul a publicat imagini din viața de zi cu zi, de la vizite la celebrul restaurant Katz’s Delicatessen din New York până la fotografii din sauna cu infraroșu sau din cantonament. Un clip devenit viral îl arată spunând fanilor că este „responsabilul de social media al Norvegiei”, înainte de a face fotografii cu aceștia.

Erling Haaland viral online. Sursa foto: Instagram/erling

Autoironia l-a transformat într-un fenomen online

Haaland este cunoscut pentru declarațiile sale neconvenționale și pentru faptul că nu ezită să facă glume pe seama propriei persoane. De-a lungul timpului, atacantul a povestit că doarme cu mingi de fotbal, că își lipește gura cu bandă adezivă în timpul somnului, petrece timp în saune cu infraroșu și chiar s-a comparat cu personajul Shrek. Un alt episod care a reapărut în atenția publicului în timpul Cupei Mondiale este cel în care Haaland a dezvăluit că a ignorat un mesaj primit de la actorul Tom Holland, deoarece nu știa cine este.

Erling Haaland, postare de pe contul personal. Sursa foto: Instagram/erling

O pasiune surprinzătoare pentru gențile Birkin

Printre cele mai comentate detalii despre viața norvegianului se numără și pasiunea pentru gențile Hermès Birkin. Specialiștii în modă au remarcat că Haaland deține mai multe modele rare, inclusiv HAC Casaque 40, Evercalf Toile Cargo Haut à Courroies 40 și Endless Road HAC Birkin 50, piese care pot valora zeci de mii de euro pe piața de revânzare.

Relaxat chiar și la Cupa Mondială

Jurnaliștii au remarcat faptul că Haaland pare să se bucure de experiența Cupei Mondiale fără presiunea care îi afectează adesea pe alți mari jucători. După calificarea Norvegiei în fazele eliminatorii, el s-a alăturat suporterilor la celebra celebrare inspirată de vikingi. Întrebat despre duelul cu Franța, atacantul a răspuns că Norvegia „probabil va câștiga”, dar a adăugat imediat că „probabil Franța va câștiga Cupa Mondială”. Într-un turneu dominat de declarații prudente și atent pregătite, Erling Haaland s-a remarcat prin naturalețe, devenind nu doar unul dintre cei mai buni jucători ai competiției, ci și unul dintre cele mai apreciate personaje de către fanii din întreaga lume.

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