Errani și Vavassori au câștigat turneul mixt de la US Open

Italienii Errani și Vavassori i-au învins miercuri seara pe favoriții nr. 3, Iga Swiatek și Casper Ruud, cu 6-3, 5-7 (10-6), apărându-și titlul la US Open.

Errani și Vavassori s-au numărat printre numeroșii critici ai schimbărilor făcute în acest an în proba de dublu mixt.

„Trebuie să spun că inițiativa a fost importantă, deoarece a demonstrat că proba de dublu poate deveni ceva mai bun. Stadionul a fost plin. Oamenii s-au bucurat”, spus Vavassori, citată de AP.

Errani and Vavassori take the title! pic.twitter.com/OrWsYBH2qp — US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025

A fost o atmosferă de care jucătorii de dublu se bucură rar și pe care organizatorii US Open au căutat-o când au revizuit turneul, mutându-l cu mult înainte de începerea meciurilor de simplu de duminică, în speranța că cei mai cunoscuți jucători de tenis vor participa.

Mulți dintre ei au făcut-o. Evenimentul a atras foști campioni ai US Open la simplu, precum Carlos Alcaraz, Emma Raducanu, Novak Djokovic, Naomi Osaka și Daniil Medvedev, care au pierdut cu toții în prima zi.