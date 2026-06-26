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Fanii Cupei Mondiale riscă să rămână fără bani

Fanii Cupei Mondiale de fotbal sunt vizați tot mai frecvent de escrocherii online, pe fondul interesului uriaș generat de competiție, avertizează specialiștii în securitate cibernetică.
Fanii Cupei Mondiale riscă să rămână fără bani
sursă foto: Jan Woitas/dpa
Petre Apostol
26 iun. 2026, 07:53, Sport
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„Criminalii cibernetici urmăresc atenția publicului, iar oriunde se îndreaptă atenția lumii, fraudele și escrocheriile nu sunt departe”, a declarat Justin Miller, fost agent al Serviciului Secret al SUA, în prezent profesor de securitate cibernetică la Universitatea din Tulsa, potrivit Axios.

Avertismentul vine după ce doi locuitori din Kansas City au pierdut împreună 600 de dolari, după ce au cumpărat de pe Facebook presupuse upgrade-uri pentru Festivalul Fanilor FIFA, care s-au dovedit a fi false.

Specialiștii subliniază că biletele pentru Cupa Mondială pot fi transferate exclusiv prin platforma oficială FIFA, iar eventualele taxe suplimentare solicitate de vânzători reprezintă un semnal de alarmă.

Potrivit companiei de securitate cibernetică Fortinet, peste 13.000 de domenii de internet cu tematică legată de Cupa Mondială au fost înregistrate între ianuarie și mai 2026, aproximativ 9% dintre acestea fiind identificate drept malițioase sau suspecte.

Totodată, cercetători ai companiei de securitate cibernetică Flare au estimat că aproximativ 40% dintre utilizatorii care urmăresc meciuri pe platforme ilegale de streaming gratuit ajung să piardă bani sau să le fie compromise datele bancare. Multe dintre aceste site-uri conțin și programe malware.

Experții recomandă fanilor să evite accesarea linkurilor primite prin mesaje nesolicitate, să verifice cu atenție codurile QR și să acceseze site-ul oficial al FIFA introducând direct adresa în browser, în loc să urmeze linkuri primite prin SMS sau rețele de socializare.

În cazul în care utilizatorii cad victime unor fraude, specialiștii recomandă blocarea imediată a cardurilor compromise, schimbarea parolelor conturilor afectate și notificarea instituțiilor financiare. De asemenea, incidentele ar trebui raportate autorităților competente.

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