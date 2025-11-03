Farul-Csikszereda și Petrolul-FC Botoșani încheie luni etapa a 15-a a Superligii

Farul Constanța – FK Csikszereda Miercurea Ciuc este programat luni de la ora 17.30.

Trei victorii (3-2 cu Oțelul, 2-1 cu Metaloglobus, 2-1 cu Petrolul), două remize și o înfrângere este palmaresul înregistrat de dobrogeni în campionatul curent pe teren propriu. De cealaltă parte, ciucanii trec printr-o perioadă foarte bună, fiind neînvinși în ultimele opt etape, interval în care au izbutit două succese (2-1 cu U Cluj, 2-0 cu FC Hermannstadt) și șase rezultate de egalitate, scrie LPF în avancronica partidei.

Cele două echipe se vor duela pentru întâia oară în principala competiție internă.

Petrolul Ploiești – FC Botoșani se joacă de la ora 20.30.

Prahovenii sunt neînvinși în ultimele trei etape, interval în care au reușit două victorii (1-0 cu FC Argeș, 1-0 cu CFR Cluj) și o remiză, în timp ce botoșănenii trec printr-o perioadă formidabilă, având doar o înfrângere în primele 14 runde, în rest au nouă succese și patru rezultate de egalitate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 17 ori, de 11 ori au câştigat ploieştenii, de cinci ori s-au impus botoşănenii, iar un joc s-a terminat la egalitate.

Ce rezultate s-au înregistrat în etapa a 15-a

În etapa a 15-a s-au înregistrat următoarele rezultate:

Dinamo-CFR Cluj 2-1

Unirea Slobozia-FC Argeș 0-1

U Cluj-FCSB 0-2

UTA Arad-Metaloglobus 2-0

Hermannstadt-Oțelul Galați 1-3

Universitatea Craiova-Rapid 2-2.