FC Argeș anunță oficial numirea fostului arbitru Robert Avram în funcția de manager

Clubul de fotbal din Superliga României, FC Argeș, a anunțat oficial vineri numirea lui Robert Avram în funcția de manager al clubului, care renunță, astfel, la arbitraj.
Foto: GEORGE FILIP / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 apr. 2026, 13:10, Sport

Originar din Ștefănești, județul Argeș, Robert Avram face trecerea de la arbitraj către managementul sportiv, după o carieră de peste 20 de ani în fotbalul românesc.

În vârstă de 37 de ani, acesta revine practic acasă, fiind format la nivel de juniori la FC Argeș, sub îndrumarea profesorului Mihai Ianovschi, arată clubul piteștean.

Parcursul său în arbitraj a început în 2005, evoluând constant prin toate eșaloanele competiționale.

A promovat în Liga a 3-a în 2011, a ajuns în Liga a 2-a în 2013, iar în 2025 a debutat oficial în Superliga României, după ce încă din 2021 a condus meciuri la nivelul primei ligi.

În paralel, în ultimii patru ani, Robert Avram a făcut parte și din structurile de conducere ale Asociației Județene de Fotbal Argeș.

FC Argeș ocupă locul 5 în play-off-ul din Superliga. A acumulat 28 de puncte și se află la trei puncte de ultima poziție a podiumului provizoriu.

