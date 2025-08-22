Prima pagină » Sport » FC Universitatea Cluj l-a transferat pe fundașul stânga Tobias Horn

FC Universitatea Cluj l-a transferat pe fundașul stânga Tobias Horn, jucător de 20 de ani cu dublă cetățenie româno-germană, venit de la echipa secundă a lui FC Augsburg.
Petre Apostol
22 aug. 2025, 15:38, Sport

FC Universitatea Cluj a anunțat, vineri, transferul fundașului stânga Tobias Horn (20 de ani), jucător cu dublă cetățenie, germană și română, care a evoluat ultima dată la formația secundă a clubului german FC Augsburg.

Născut la München, pe 13 septembrie 2004, Horn și-a făcut junioratul la mai multe cluburi din Germania – SpVgg Hohenkirchen, TSV 1860 München, DJK Sportbund München-Ost, TSV 1860 Rosenheim și FC Augsburg.

La Augsburg, fotbalistul a debutat în competiția U19 a Bundesligii, bifând cinci apariții, după care a fost promovat la echipa secundă a clubului, în liga a patra germană, unde a jucat 17 meciuri și a înscris două goluri.

În ultimele două săptămâni, Horn s-a pregătit alături de „U” Cluj, iar evoluțiile sale din antrenamente i-au convins pe antrenorii clujenilor să îi ofere un contract.