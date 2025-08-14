FCSB a învins și în retur pe Drita și s-a calificat în play-off-ul Europa League

Meciul de la Priștina a început perfect pentru echipa lui Elias Charalambous. În chiar primul minut, Cisotti a deschis scorul cu o lovitură de cap după centrarea lui Crețu, iar în minutul 17, Miculescu a majorat diferența în urma unei acțiuni rapide pe contraatac.

Gazdele au redus din handicap în minutul 52 prin Tusha, dar șansele lor de a întoarce soarta calificării au scăzut drastic în minutul 67, când Broja, căpitanul kosovarilor, a fost eliminat direct pentru un fault dur asupra lui Darius Olaru.

FCSB a controlat finalul meciului, marcând încă o dată, prin Dennis Politic, în minutul 85, care a înscris cu stângul la colțul lung, după un dribling.

Următorul adversar în Europa League pentru FCSB va fi Aberdeen (Scoția), cu turul programat pe 21 august, în deplasare, și returul pe 28 august, pe Arena Națională. Dacă va pierde cu Aberdeen, FCSB va juca în grupa unică de Conference League.

Formații:

Drita: Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji (Morina 78’) – Dabiqaj, Broja – Balaj (Abazaj 78’), Limaj (Bl. Krasniqi 58’), Tusha (Mustafa 73’) – Manaj (Ajzeraj 78’). Antrenor: Zekirija Ramadani.

FCSB: Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Șut (Olaru 60’), Chiricheș (Politic 78’) – Miculescu (Popescu 89’), Edjouma (Alhassan 46’), Cisotti – Bîrligea (Lixandru 77’). Antrenor Elias Charalambous.

Stadion: „Fadil Vokrri” (Priștina)

Arbitru: Sandro Scharer // Asistenți: Jonas Erni, Susanne Kung

Arbitru VAR: Bram Van Driessche // Asistent VAR: Marijan Drmic