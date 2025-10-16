Federația Internațională de Tenis își schimbă denumirea în World Tennis, începând din 2026

Schimbarea de nume, recomandată de Consiliul și conducerea executivă a federației, își propune să reflecte mai clar rolul organizației ca organism global de conducere și păzitor al tenisului, precum și contribuția sa esențială în dezvoltarea sportului alături de națiunile membre, se arată în comunicatul federației remis joi.

David Haggerty, președintele Federației Internaționale, a declarat: „După peste 110 ani de istorie, sunt cu adevărat entuziasmat de viitorul nostru ca World Tennis. Această denumire reflectă mai bine cine suntem astăzi: organismul global de conducere și păzitorul tenisului, lucrând alături de membri pentru a promova tenisul pe tot parcursul vieții. Această evoluție urmează unei consultări extinse în comunitatea mondială a tenisului și reflectă ambiția noastră comună de a consolida, uni și dezvolta sportul la nivel global”.

Noul nume va fi introdus gradual, începând cu actualizarea denumirii comerciale la 1 ianuarie 2026, iar brandul World Tennis va fi lansat oficial în vara lui 2026. Schimbarea face parte dintr-o strategie pe termen lung, menită să stimuleze implicarea, recunoașterea și investițiile în tenis, de la nivel grassroots până la competițiile de elită.

Federația Internațională de Tenis a fost fondată în 1913 la Paris sub denumirea „International Lawn Tennis Federation” și și-a schimbat numele în „International Tennis Federation” în 1977.