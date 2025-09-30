Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa își ia o pauză până în 2026, din cauza accidentărilor

Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa, în vârstă de 27 de ani, a anunțat marți că își va întrerupe activitatea competițională până în 2026 din cauza problemelor medicale, marcând a 37-a retragere din cariera sa profesională.

Badosa, clasată pe 2 mondial în aprilie 2022 și în prezent pe locul 18 WTA, a acuzat o accidentare nouă la piciorul stâng, după ce recent se reîntorsese pentru a juca în echipa Spaniei la Billie Jean King Cup.

„Nu contează câte obstacole apar în calea mea, vă promit că voi continua să lupt, să împing limitele și să găsesc o cale să revin. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul vostru – energia și iubirea voastră înseamnă enorm pentru mine. Ne vedem în 2026”, a scris jucătoarea pe rețelele de socializare.

În circuitul WTA, Paula Badosa jucase ultima oară la turneul de Grand Slam de la Wimbledon, unde a pierdut în primul tur împotriva britanicei Katie Boulter.