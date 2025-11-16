Protest masiv al suporterilor din Germania față de planurile de înăsprire a regulilor pe stadioane: „Fotbalul este sigur”

Mii de fani ai mai multor cluburi din Germania, inclusiv numeroase grupări de ultrași, au protestat duminică, în centrul orașului Leipzig, față de măsurile pe care miniștrii de Interne din landurile germane le vor discuta la începutul lunii decembrie la Bremen.

Suporterii denunță planurile care vizează introducerea biletelor personalizate, extinderea interdicțiilor pe stadion și posibilitatea folosirii recunoașterii faciale.

Fani mobilizați din toată Germania

Potrivit poliției, la protest au participat aproximativ 8.000 de persoane, însă organizatorii vorbesc despre până la 20.000 de fani.

Protestul a reunit grupări de suporteri din toată Germania. Coloana a fost deschisă de ultrașii lui Union Berlin, urmați de fani veniți din München, Hamburg, Saarbrücken și Osnabrück.

Protestul, organizat sub sloganul „Fotbalul este sigur”, are loc înaintea meciului decisiv pe care Germania îl va disputa luni în preliminariile Cupei Mondiale, împotriva Slovaciei, tot la Leipzig. Suporterii au ales orașul tocmai pentru a da vizibilitate mesajului lor înaintea unui eveniment fotbalistic major.

Fanii critică în special o posibilă modificare a normelor privind interdicțiile pe stadion, prin care acestea ar urma să fie gestionate de o structură centralizată, cu posibilitatea impunerii unor interdicții chiar și în cazuri de suspiciune. Suporterii consideră că astfel este încălcată prezumția de nevinovăție.

De asemenea, suporterii contestă ideea biletelor personalizate și o eventuală recunoaștere facială asistată de inteligență artificială.

„Opriți populismul!”

Un alt reproș vizează lipsa de transparență a negocierilor dintre miniștrii de Interne și federațiile sportive, fanii fiind excluși.

În weekendul precedent, pe stadioanele din Germania au apărut bannere similare, cu mesajul: „Conferința Miniștrilor de Interne 2025: Propriile statistici arată că stadioanele sunt sigure. Opriți populismul!”.