Sorana Cîrstea se califică în semifinale la Osaka, după o victorie împotriva Viktorijei Golubic

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 51 WTA) s-a calificat vineri dimineață în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), după ce a trecut în trei seturi de elvețianca Viktorija Golubic (33 de ani, 60 WTA), scor 6-2, 2-6, 6-2.

Partida a durat o oră și 54 de minute, iar românca a reușit să se impună grație unui joc solid pe serviciu. În setul decisiv, Cîrstea a făcut diferența cu un break timpuriu, desprinzându-se la 4-2 și închizând ulterior meciul cu un nou game câștigat pe retur.

Pentru un loc în finală, Sorana o va înfrunta pe Leylah Fernandez (23 de ani, 27 WTA), favorita numărul 4 a competiției. Canadianca, finalistă la US Open 2021, a trecut în sferturi de slovaca Rebecca Sramkova (28 de ani, 65 WTA), scor 7-6(2), 6-3.

În cealaltă semifinală, Jaqueline Cristian, care a trecut de japoneza Naomi Osaka, principala favorită a turneului, retrasă din motive medicale, își va afla adversara dintre Tereza Valentova (18 ani, 78 WTA) și Olga Danilovic (24 de ani, 49 WTA).

Pentru Cîrstea, aceasta este cea mai bună performanță a sezonului pe hard, după ce la începutul anului ajunsese în sferturi la turneul de la Dubai. Românca o conduce cu 2-0 pe Golubic în confruntările directe, după succesul obținut anul trecut la Adelaide, 6-0, 7-6(1).

La Osaka, Sorana a eliminat-o pe japoneza Moyuka Uchijima, beneficiara unui wild-card, și pe britanica Katie Boulter, înaintea victoriei de vineri. Golubic a trecut de Bianca Andreescu și Marie Bouzkova, favorita numărul 5, în primele tururi.

Semifinalele turneului de la Osaka sunt programate sâmbătă.