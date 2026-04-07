Federația Turcă de Fotbal, omagiu pentru Mircea Lucescu: „Contribuțiile sale nu vor fi niciodată uitate”

Oficialii turci îl descriu drept unul dintre cei mai mari antrenori din lume, arătând că „managerul român s-a clasat pe locul trei între cei mai titrați antrenori din lume”, datorită performanțelor obținute de-a lungul carierei.

În mesaj sunt evidențiate și realizările din Turcia, unde a câștigat Supercupa UEFA cu Galatasaray în 2000 și titlul în Süper Lig în sezonul 2001/2002. Ulterior, a condus Beşiktaş către titlul de campioană în anul centenar al clubului.

Federația amintește și perioada de la Șahtior Donețk, unde Lucescu a ajuns după ce a părăsit Turcia: „A transformat echipa într-una dintre cele mai importante atât pe plan intern, cât și european”, câștigând ultima ediție a Cupei UEFA în sezonul 2008/2009.

Despre activitatea sa ca selecționer al Turciei, oficialii notează că „a jucat un rol cheie în întinerirea lotului și introducerea unor noi talente”.

Se mai menționează că Lucescu a fost „primul care le-a oferit șansa la echipa națională unor jucători precum İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür și Zeki Çelik”.

De asemenea, este subliniat și momentul final al carierei sale, când a devenit cel mai în vârstă selecționer activ la nivel internațional, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

„Ne exprimăm profundul regret pentru dispariția lui Mircea Lucescu și transmitem condoleanțe familiei, apropiaților, Federației Române de Fotbal și cluburilor Beşiktaş și Galatasaray. Contribuțiile Dlui. Mircea Lucescu în fotbalul turc, atât la nivel de echipă națională, cât și de club, vor fi niciodată uitate și vor fi mereu amintite cu mare admirație”, au încheiat reprezentanții forului turc.