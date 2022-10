Felix Auger-Aliassime câştigă titlul la Florenţa şi îşi sporeşte speranţele de calificare la Torino

„Nu mă obişnuiesc vreodată. Câştigând, întotdeauna mă simt ca şi cum ar fi prima dată", a declarat Auger-Aliassime în interviul de pe teren. "Este atât de special să câştigi, mai ales aici. Am avut o săptămână fantastică şi a fost uimitor".

A fost o săptămână critică pentru speranţele lui Auger-Aliassime de a se califica la ATP Finals, care se va juca la Torino în perioada 13-20 noiembrie. La o săptămână după ce Taylor Fritz a trecut pe ultima poziţie de calificare, după triumful de la Tokyo, Auger-Aliassime l-a depăşit pe american şi a ajuns pe locul şapte în clasamentul ATP Live Race To Turin.

El are acum un avans de 180 de puncte faţă de american. Novak Djokovic, clasat pe locul 10, şi-a revendicat locul la Torino în baza dispoziţiei privind campionul de Mare Şlem, care acordă intrarea în finală a unui câştigător de turneu major din anul în curs care termină între locul 8 şi 20 în ATP Live Race.

Auger-Aliassime a sosit la Florenţa după o înfrângere în două seturi în faţa lui Roberto Bautista Agut în primul tur al Astana Open, dar şi-a recăpătat rapid încrederea. Canadianul şi-a pierdut serviciul de doar patru ori în Italia, trecând de adversari cu o mare varietate de stiluri de joc, precum Oscar Otte, Brandon Nakashima, Lorenzo Musetti şi J.J. Wolf - pentru a câştiga al doilea său trofeu din carieră.

„Fiecare finală este dificilă, sunt cei mai buni doi jucători ai săptămânii", a declarat Auger-Aliassime. "Bineînţeles că încerci să câştigi mai mult decât să pierzi finalele şi de aceea am venit astăzi aici gata să dau totul. Am avut câteva raliuri foarte dure în setul al doilea, foarte grele din punct de vedere fizic.

Dar nu există magie. Uneori câştigi, alteori pierzi, dar bineînţeles că sunt foarte fericită pentru că am venit aici din postura de prim favorit. Pe hârtie, am fost favorit în toate meciurile mele. Nu este niciodată o poziţie uşoară, aşa că faptul că am venit şi am câştigat cele patru meciuri cu încredere şi convingere, este foarte bun pentru încrederea mea.", a spus canadianul, citat de sote-ul oficial atptour.com

Wolf a salvat nouă din cele 12 mingi de break cu care s-a confruntat, dar nu a fost suficient.

Auger-Aliassime a menţinut un nivel ridicat pe tot parcursul meciului şi s-a simţit mai confortabil în schimburile în forţă.

Tânărul de 22 de ani şi-a pecetluit victoria cu al 11-lea as.

Wolf era în situaţia de a câştiga primul său titlu în circuitul ATP, însă chiar şi aşa, americanul va urca luni pe locul 56 în clasamentul ATP, cel mai bun din carieră.

Auger-Aliassime va reveni în Top 10 în clasament, urcând începând de luni pe locul 10 mondial. Canadianul s-a aflat în luna august pe locul 8 mondial, cel mai bun din carieră.