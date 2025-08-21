Europa League: FCSB ratează la limită victoria în Scoţia, Aberdeen egalează în minutul 90

Campioana României a deschis scorul în minutul 32 prin Daniel Bîrligea, după o pasă excelentă a lui Miculescu, iar Darius Olaru a majorat avantajul în debutul părţii secunde, minutul 47, după un contraatac rapid orchestrat de Bîrligea.

În minutul 38, FCSB a rămas în 10 oameni după eliminarea lui Juri Cisotti pentru un fault din spate.

Aberdeen a redus din diferenţă în minutul 61, prin Polvara, care a şutat de la 14 metri, mingea lovind bara şi intrând în poartă.

FCSB a încercat să gestioneze avantajul, însă defensiva a cedat pe final, iar Sokler a egalat în minutul 90, dintr-un corner.

Returul are loc peste o săptămână, la Bucureşti. Câştigătoarea dublei merge în grupa Europa League, pierzătoarea va juca în grupa Conference League.