Carlos Alcaraz câștigă primul titlu la Cincinnati, după retragerea lui Jannik Sinner în finală

Spaniolul Carlos Alcaraz și-a trecut în palmares primul trofeu la Cincinnati Open, luni seară, după ce marele său rival, italianul Jannik Sinner, s-a retras în finală după doar 23 de minute de joc.

Sinner, campionul en-titre, vizibil afectat de căldura sufocantă, a cerut intervenția medicului după ce a cedat cinci game-uri consecutive în startul meciului. Liderul mondial nu a putut continua, punând capăt unei serii de 26 de victorii consecutive pe hard.

Pentru Alcaraz, acesta este al șaselea titlu al sezonului și al 22-lea la nivel de circuit ATP, inclusiv al optulea de categoria Masters 1000. Spaniolul de 22 de ani își consolidează astfel avansul în clasamentul ATP Race To Turin, având acum 1.890 de puncte peste Sinner.

„Nu așa îmi doresc să câștig trofee. Îmi pare rău pentru fani și pentru Jannik. Ești un adevărat campion și sunt sigur că vei reveni mai puternic, așa cum faci de fiecare dată”, a declarat Alcaraz pe teren.

Sinner a transmis la rândul său: „Îmi pare rău că vă dezamăgesc. De ieri nu m-am simțit bine, am încercat să rezist, dar nu am mai putut continua”.