Fiul fostului mare internațional de baschet Claudiu Fometescu face pasul în prima ligă de seniori la 18 ani

În vârstă de 18 ani, David Fometescu este component al naționalei României Under 18 și vine de la CS Agronomia București, pentru care a avut evoluții consistente în ultimele două ediții ale Ligii 1, eșalonul secund. Conform datelor statistice, în sezonul precedent a avut medii de 16,3 puncte, 5,5 recuperări și 4,8 pase decisive pe meci.

Fometescu poate evolua atât pe poziția de conducător de joc, cât și pe poziția 2. Născut pe 11 februarie 2008, acesta măsoară aproximativ 1,86 metri.

În vara acestui an, David a fost unul dintre jucătorii de bază ai reprezentativei României la FIBA U18 EuroBasket – Divizia B, competiție desfășurată în Croația. A încheiat ca al doilea marcator al României, cu 13,3 puncte pe meci. Cea mai bună evoluție a înregistrat-o într-un meci din faza grupelor, contra Norvegiei, în care a reușit 29 de puncte, șase recuperări și o pasă decisivă, marcând șase dintre cele nouă aruncări de trei puncte.

Fometescu a fost unul dintre jucătorii remarcați la nivel juvenil în România. În luna mai, el a fost inclus în echipa ideală a turneului final al Campionatului Național U18, în care CS Agronomia a încheiat pe locul al doilea, și a primit premiul pentru cel mai bun marcator al competiției.

Tânărul baschetbalist se pregătea deja din luna august cu lotul echipei conduse de antrenorul Milan Skobalj și a bifat primele minute în tricoul formației de primă ligă la Cupa Corona, la finalul săptămânii trecute.

Numele lui David Fometescu vine cu o importantă moștenire în baschetul românesc. Tatăl său, Claudiu Fometescu, a fost unul dintre jucătorii reprezentativi ai baschetului românesc, evoluând pentru SOCED București, Dinamo București, „U” Mobitelco Cluj-Napoca și CSM București. Fost component de bază al echipei naționale, acesta a cucerit trei titluri de campion al României, două cu Dinamo și unul cu U Mobitelco.