Ciclistul belgian Rutger Wouters câștigă etapa a doua din Turul României, între Iași și Piatra Neamț, după o evadare în doi

Rutger Wouters, legitimat la K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Van Eyck Sport Cycling Team, a încheiat cursa în 3 ore, 26 de minute și 59 de secunde.

El a fost urmat de irlandezul Ronan O’Connor (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), la 3 secunde.

Podiumul a fost completat de ungurul András Gustáv Pakot (Team United Shipping), care a câștigat sprintul dintr-un grup restrâns, sosit la 13 secunde de învingător.

Cristian Răileanu, component al echipei naționale a României, a sosit al șaptelea, tot la 13 secunde, fiind primul ciclist român din ierarhia etapei.

Traseul a însumat 1.593 de metri diferență de nivel.

Vineri este programată cea mai dificilă etapă, cu start de la Piatra Neamț și sosire în urcare, la Băile Balvanyos, pe o distanță totală de 198,4km.

Turul României 2026 este o cursă internațională de categoria UCI 2.2.