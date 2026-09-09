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Polonezul Radosław Frątczak câștigă prima etapă a Turului României 2026 la ciclism

Ciclistul polonez Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski) a câștigat, miercuri, prima etapă a Turului României 2026, desfășurată pe traseul Chișinău–Ungheni, în Republica Moldova, pe distanța de 162 de kilometri.
Polonezul Radosław Frątczak câștigă prima etapă a Turului României 2026 la ciclism
sursă foto: captură video
Petre Apostol
09 sept. 2026, 14:36, Sport
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Frątczak a încheiat cursa în 3 ore, 35 de minute și 42 de secunde, cu o viteză medie de 45,063 km/h, victoria fiind obținută la sprintul unui pluton numeros.

Polonezul a fost urmat de belgianul Liam Punnewaert (K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Van Eyck Sport Cycling Team) și de italianul Alessio Menghini, component al selecționatei Italiei, care a venit cu sportivi sub 23 de ani.

Campion național al României în 2025, Gerhard-Cristin Moldansky (MENtoRISE Teem CCN) a sosit al optulea, fiind primul român din ierarhie.

Etapa a inclus 1.406 metri de diferență de nivel, cu două cățărări de categoria a 3-a repertoriate pe traseu.

Clasată în categoria UCI 2.2, ediția din 2026 a Turului României a programat în premieră o etapă în afara țării, pe teritoriul Republicii Moldova.

În urma succesului, Frątczak a preluat tricoul de lider al clasamentului general. El a acumulat totodată șapte puncte în ierarhia pe puncte, în timp ce Punnewaert a primit trei, iar Menghini două.

Turul României continuă joi cu etapa a doua, care va avea loc pe teritoriul României, între Iași și Piatra-Neamț.

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