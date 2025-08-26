Fostul fundaș dreapta al Real Madrid, Lucas Vázquez, se alătură echipei Bayer Leverkusen

Clubul din Bundesliga a anunțat marți că Vázquez, în vârstă de 34 de ani, a semnat un contract pe doi ani, până în iunie 2027, și va purta tricoul cu numărul 21.

„Cu Lucas Vázquez am transferat un jucător extrem de experimentat, care a câștigat tot ce se putea câștiga cu Real Madrid în ultimii 10 ani”, a declarat directorul sportiv al Leverkusen, Simon Rolfes. „Are o tehnică excelentă, este bine pregătit din punct de vedere tactic, este un pasator și un strateg genial. Lucas va avea o influență mare asupra jocului nostru datorită fineții sale fotbalistice și rutinei sale speciale și va deveni un element cheie al echipei noastre”.

Rolfes a supravegheat o reorganizare majoră a echipei care a câștigat Bundesliga 2024 sub conducerea lui Xabi Alonso, după ce antrenorul spaniol s-a întors la Madrid la sfârșitul sezonului trecut. Jucători cheie precum Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jonathan Tah și Jeremie Frimpong au părăsit echipa, Vázquez fiind așteptat să-l înlocuiască pe acesta din urmă în poziția de fundaș dreapta.

Vázquez a câștigat o serie de trofee cu Madrid, inclusiv cinci Ligi ale Campionilor și patru titluri de campion al Spaniei, după ce s-a reîntors la club în 2015, în urma unui sezon petrecut la Espanyol, sub formă de împrumut. Vázquez s-a alăturat academiei de tineret a Madridului în 2007, la vârsta de 16 ani. A jucat în 402 de meciuri, mai ales ca fundaș dreapta, dar și ca atacant, mijlocaș ofensiv și rezervă.

Madridul i-a adus un omagiu lui Vázquez, considerându-l „una dintre marile legende” ale clubului, când plecarea sa a fost anunțată în iulie.

„Acum abia aștept să-mi continui cariera la Bayer Leverkusen”, a declarat Vázquez, potrivit clubului german. „Am auzit multe lucruri despre club de la Xabi Alonso și de la colegul meu de echipă de lungă durată, Dani Carvajal, de la Madrid.”

Vázquez ar putea debuta sâmbătă la Werder Bremen.