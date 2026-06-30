FRF salută modificările aduse la „Legea 4” privind prevenirea violenței la competițiile sportive

Potrivit FRF, proiectul legislativ inițiat de deputatul Ciprian Paraschiv, fost membru al echipei federației, a beneficiat de consultări la care au participat federații sportive, cluburi, organizații de suporteri, Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori (AFAN) și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR).

„Federația Română de Fotbal a fost implicată activ în procesul de elaborare și îmbunătățire a textului legislativ, prin participarea la consultări, (…) transmiterea de propuneri și susținerea unor modificări menite să contribuie la o organizare mai eficientă a evenimentelor sportive și la alinierea practicilor din România la standardele europene”, se arată într-un comunicat al FRF.

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Printre cele mai importante modificări se numără eliminarea limitei de ocupare a arenelor sportive, care vor putea primi spectatori până la capacitatea maximă autorizată, în funcție de gradul de risc al evenimentului și de măsurile prevăzute în planul de acțiune.

Noul cadru legislativ introduce obligația ca personalul implicat în activitățile de ordine și siguranță să participe anual la programe de instruire. Măsură care, potrivit FRF, aliniază practicile din România la standardele UEFA privind securitatea și managementul mulțimilor.

Modificările reglementează și amenajarea zonelor de tip „safe standing”, care permit spectatorilor să urmărească meciurile din picioare în sectoare special amenajate și omologate. Dar și comercializarea și consumul de băuturi fără alcool și slab alcoolizate în incinta arenelor, în condiții strict reglementate. În același timp, rămân interzise accesul persoanelor aflate în stare vădită de ebrietate și introducerea băuturilor din exterior.

Proiectul prevede, de asemenea, posibilitatea organizării de spectacole pirotehnice controlate, exclusiv de operatori autorizați și în zone delimitate, precum și obligația organizatorilor de a asigura facilități și locuri adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Totodată, sunt introduse reguli suplimentare privind accesul spectatorilor, separarea galeriilor, evacuarea în situații de urgență și menținerea siguranței în interiorul stadioanelor.

FRF a subliniat că va continua colaborarea cu autoritățile și toate părțile implicate pentru aplicarea responsabilă a noilor prevederi, apreciind că adoptarea modificărilor confirmă importanța unui cadru legislativ modern, echilibrat și adaptat nevoilor fotbalului românesc și ale suporterilor.