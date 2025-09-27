Prima pagină » Sport » Gabriela Ruse părăsește China Open după înfrângerea cu Emma Navarro

Jucătoarea română de tenis, Gabriela Ruse, a fost eliminată din turneul China Open, în turul doi, după ce a pierdut meciul cu Emma Navarro.
Sursa foto: Florin Baltatoiu/Mediafax Foto
Nițu Maria
27 sept. 2025, 11:43, Sport

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, clasată pe locul 98 WTA, a pierdut, sâmbătă dimineață, meciul din turul doi al turneului WTA 1000 China Open de la Beijing. unde câștigătoarea va primi 1,1 milioane de dolari.

Românca a fost învinsă de americanca Emma Navarro, favorita numărul 16, cu scorul 6-3, 7-6 (7-0).

Partida de tenis dintre cele două jucătoare a durat două ore și 3 minute.

Pentru prezența în turul doi, Gabriela Ruse a câștigat 35.260 de dolari și 35 de puncte WTA.

Câștigătoarea turneului de la China Open va primi un premiu de 1,1 milioane de dolari.