Germania, prima echipă calificată în optimile EuroBasket

Germania a reușit a treia victorie consecutivă la EuroBasket, după ce a trecut de Lituania cu 107- 88, într-un meci în care Dennis Schröder, conducătorul de joc al celor de la Sacramento Kings, a fost principalul marcator, cu 26 de puncte.

Franz Wagner (Orlando Magic) a contribuit cu 24 de puncte și șapte recuperări, iar Daniel Theis a adăugat 23 de puncte, performanțe care au asigurat Germaniei calificarea matematică în optimile de finală.

Pentru Lituania, Rokas Jokubaitis a înscris 20 de puncte, iar pivotul Denver Nuggets, Jonas Valanciunas, a încheiat partida cu 14 puncte.

Balticii s-au apropiat la patru puncte, 55-51, în sfertul al treilea, dar Germania a răspuns imediat printr-un run de 8-2, în care Wagner a înscris șase puncte, și a controlat restul jocului.