Anglia a învins Estonia și devine prima echipă europeană calificată la Cupa Mondială 2026

Anthony Gordon a deschis scorul, iar Harry Kane a marcat o „dublă” în minutele 44 și 45+4, inclusiv un penalty. Autogolul lui Ciganiks și reușita lui Eberechi Eze au stabilit scorul final. Cu șase victorii din șase meciuri, Anglia își asigură calificarea înainte de meciurile din noiembrie.

Tot marți seară, în calificările europene pentru Cupa Mondială 2026, Italia s-a impus cu 3-0 în fața Israelului, într-un meci tensionat disputat la Udine, cu mai puțin de 10.000 de spectatori. Mateo Retegui a înscris o „dublă” (45+2, 74), iar Gianluca Mancini a punctat primul său gol pentru națională în minutul 90+3. Această victorie asigură Italiei locul în barajul de calificare și menține speranța pentru o calificare directă, chiar dacă Norvegia conduce grupa cu trei puncte avans și un golaveraj de +26, față de +10 al Italiei.

Incidente după o manifestație

Partida a fost marcată de incidente, după o manifestație pro-palestiniană pașnică care a degenerat parțial. Sute de manifestanți, unii înarmați cu bâte și folosind petarde și fumigene, au încercat să se apropie de stadion, fiind opriți de poliție care a folosit tunuri cu apă. Un jurnalist a suferit un traumatism cranian ușor. În total, peste 1.000 de polițiști au fost mobilizați, sprijiniți de drone și elicoptere, potrivit AFP. În plus, trei spectatori au încercat să pătrundă pe teren în a doua parte a jocului și au fost excluși. Înainte de start, imnul Israelului a fost fluierat, dar ulterior a fost acoperit de aplauze.

Într-un alt meci al serii de marți, Portugalia a remizat 2-2 cu Ungaria, în meciul în care Cristiano Ronaldo, cu o dublă, a devenit cel mai prolific marcator din istorie în faza calificărilor pentru Cupa Mondială. Ungaria a egalat în ultimele minute, amânând verdictul calificării pentru luna noiembrie.

