Grand Slam Track, circuitul privat de atletism al lui Michael Johnson, este în criză financiară

Circuitul privat de atletism Grand Slam Track (GST), lansat în 2025 de fostul sprinter american Michael Johnson, este deja în criză, iar sezonul 2026 a fost anulat până la rezolvarea problemelor financiare, în special neplata premiilor către sportivi, a anunțat vineri fostul campion olimpic.

GST, format din patru etape anual, oferea premii foarte mari – până la 100.000 de dolari pentru câștigători – și avea ca scop să atragă atenția asupra atletismului între Jocurile Olimpice. După etapele din Jamaica, Miami și Philadelphia, ultima oprire, programată la Los Angeles, a fost anulată, precizează AFP.

Printre participanți s-au numărat Sydney McLaughlin-Levrone și Gabby Thomas, în timp ce alți mari sprinteri, precum Noah Lyles, Julien Alfred și Sha’Carri Richardson, au refuzat să participe.

Michael Johnson a explicat că situația financiară dificilă este cauzată de pierderi de investitori și circumstanțe economice imprevizibile.

Se așteaptă ca problema plății premiilor restante să fie rezolvată înainte de reluarea activității circuitului.