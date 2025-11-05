Prima pagină » Sport » Hagi, mesaj emoționant după moartea lui Emerich Jenei: Un mentor, un antrenor de excepție

 Lumea fotbalului românesc este în doliu după moartea lui Emerich Jenei, antrenorul legendar al Stelei ’86 și fost selecționer al naționalei. Foști mari jucători, printre care Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu, i-au adus un omagiu emoționant.
Gabriel Pecheanu
05 nov. 2025, 13:44, Sport

Lumea fotbalului românesc este în doliu după dispariția lui Emerich Jenei, unul dintre cei mai mari antrenori și oameni de fotbal din istoria României. Foștii săi elevi și colaboratori i-au adus un ultim omagiu, evocându-i profesionalismul, eleganța și rolul de mentor pentru generații întregi.

Gheorghe Hagi:

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a transmis Gheorghe Hagi într-un mesaj emoționant.

Gheorghe Popescu:

„Cea mai tristă veste… antrenorul care era pe banca României când eu am debutat la națională nu mai este printre noi. E greu de exprimat în cuvinte câte amintiri mă leagă de Emeric Jenei și cât de mult a însemnat pentru fotbalul românesc. A fost un om care a inspirat generații întregi de jucători care au făcut mari performanțe, iar moștenirea lui va fi eternă. Rămas bun, Nea Imi!”, a scris Gheorghe Popescu.

Emerich Jenei, simbol al profesionalismului și eleganței în fotbalul românesc, rămâne în memoria colectivă drept singurul antrenor român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, în 1986, cu Steaua București.