Premierul Ilie Bolojan, mesaj de condoleanțe după moartea lui Emerich Ienei

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului antrenor Emerich Ienei, evocând momentele care au marcat istoria fotbalului românesc.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Rareș Mustață
05 nov. 2025, 15:24, Politic

Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe după moartea lui Emerich Ienei, una dintre figurile legendare ale fotbalului românesc.

Într-o postare pe Facebook, Bolojan a amintit de momentele de glorie pe care Ienei le-a oferit sportului românesc și de legătura specială pe care antrenorul o avea cu orașul Oradea.

„De Emerich Ienei se leagă multe dintre momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol. Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiștii, indiferent cu ce echipă țin, nu îl pot uita o viață întreagă”, a scris premierul.

Ilie Bolojan a adăugat că în ultimii ani, orădenii îl vedeau adesea pe Emerich Ienei în centrul orașului, „mereu cu un zâmbet în colțul gurii”.

„Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească!”, a transmis șeful Guvernului.