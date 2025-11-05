Emeric Ienei: Arhitectul triumfului istoric al Stelei în Cupa Campionilor

Prin succesul obținut la conducerea echipei Steaua, Ienei s-a impus ca unul dintre cei mai importanți tehnicieni, contribuind esențial la transformarea fotbalului românesc și performanțele Generației de Aur.

Parcursul memorabil din Cupa Campionilor

Sezonul 1985-1986 al Cupei Campionilor Europeni a marcat un moment de vârf pentru Steaua București, care a reușit să devină prima echipă din Europa de Est ce a cucerit prestigiosul trofeu. Drumul spre finală a inclus următoarele etape:

Primul tur: vs. Vejle BK (Danemarca) – 1-1 (deplasare), 4-1 (acasă).

Turul secund: vs. Budapest Honvéd FC (Ungaria) – 0-1 (deplasare), 4-1 (acasă).

Sferturi de finală: vs. Kuusysi Lahti (Finlanda) – 0-0 (deplasare), 1-0 (acasă).

Semifinale: vs. RSC Anderlecht (Belgia) – 0-1 (deplasare), 3-0 (acasă).

Punctul culminant al competiției a fost finala de pe 7 mai 1986, desfășurată pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán din Sevilla. În fața gigantului FC Barcelona, Steaua a reușit să mențină scorul de 0-0 timp de 120 de minute, împingând meciul la loviturile de departajare, unde s-a impus cu 2-0.

Un moment intrat în istorie

Finala Cupei Campionilor din 86 a intrat în analele fotbalului datorită prestației excepționale a portarului Helmuth Duckadam, care a apărat toate cele patru lovituri de la 11 metri executate de catalani — o performanță unică, demnă de Guiness Book. Golurile marcate de Marius Lăcătuș și Gabi Balint au adus victoria, iar Emeric Ienei a fost strategul din spatele acestei realizări istorice.

Moștenirea sa în sportul de performanță va rămâne mereu asociată cu perseverența, tăria de caracter și triumful obținut în ciuda statutului de outsider. Cucerirea trofeului european în 1986 rămâne, până în prezent, cea mai mare performanță din istoria fotbalului de club din România.

Odihnească-se în pace. Golul său în inimile suporterilor nu se va şterge niciodată.