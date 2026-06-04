HC Dunărea Brăila anunță transferul portarului din echipa națională feminină de handbal, Bianca Curmenț

Clubul brăilean a precizat că noua achiziție este considerată o jucătoare capabilă să aducă „siguranță, determinare și un plus de valoare” echipei. Bianca Curmenț s-a declarat entuziasmată de noua provocare.

„Sunt încântată și nerăbdătoare să fac parte din această echipă. Pentru mine, acest transfer reprezintă un pas important în carieră și o oportunitate de a evolua la cel mai înalt nivel. Știu că vin la un club cu obiective mari și cu o mentalitate orientată spre performanță, iar acest lucru mă ambiționează și mai mult”, a declarat portarul, în comunicatul echipei.

Curmenț a transmis și un mesaj pentru suporterii formației brăilene.

„Abia aștept să joc în fața suporterilor și sper să le oferim cât mai multe motive de bucurie”, a adăugat aceasta.

În vârstă de 28 de ani, Bianca Curmenț vine la Brăila după ce a obținut medaliile de bronz în Liga Națională cu CSM Corona Brașov, dar și după evoluții apreciate în poarta naționalei României.

Portarul a fost una dintre remarcatele Campionatului Mondial din 2025, unde a încheiat competiția cu 40 de parade și un procentaj de aproape 39% al mingilor apărate, contribuind la clasarea României pe locul 9. Curmenț are în palmares și o medalie de bronz cucerită cu reprezentativa de junioare la Campionatul Mondial din 2016.