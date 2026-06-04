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HC Dunărea Brăila anunță transferul portarului din echipa națională feminină de handbal, Bianca Curmenț

HC Dunărea Brăila a anunțat joi transferul portarului Bianca Curmenț, de la Corona Brașov, sportivă din lotul național de handbal feminin al Românieim, care va purta tricoul cu numărul 12.
HC Dunărea Brăila anunță transferul portarului din echipa națională feminină de handbal, Bianca Curmenț
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
04 iun. 2026, 09:15, Sport
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Clubul brăilean a precizat că noua achiziție este considerată o jucătoare capabilă să aducă „siguranță, determinare și un plus de valoare” echipei. Bianca Curmenț s-a declarat entuziasmată de noua provocare.

„Sunt încântată și nerăbdătoare să fac parte din această echipă. Pentru mine, acest transfer reprezintă un pas important în carieră și o oportunitate de a evolua la cel mai înalt nivel. Știu că vin la un club cu obiective mari și cu o mentalitate orientată spre performanță, iar acest lucru mă ambiționează și mai mult”, a declarat portarul, în comunicatul echipei.

Curmenț a transmis și un mesaj pentru suporterii formației brăilene.

„Abia aștept să joc în fața suporterilor și sper să le oferim cât mai multe motive de bucurie”, a adăugat aceasta.

În vârstă de 28 de ani, Bianca Curmenț vine la Brăila după ce a obținut medaliile de bronz în Liga Națională cu CSM Corona Brașov, dar și după evoluții apreciate în poarta naționalei României.

Portarul a fost una dintre remarcatele Campionatului Mondial din 2025, unde a încheiat competiția cu 40 de parade și un procentaj de aproape 39% al mingilor apărate, contribuind la clasarea României pe locul 9. Curmenț are în palmares și o medalie de bronz cucerită cu reprezentativa de junioare la Campionatul Mondial din 2016.

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