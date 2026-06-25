Ianis Zicu revine pe banca tehnică de la Metaloglobus

„Astăzi începe un nou capitol. Cu aceeași ambiție, aceeași pasiune și aceeași dorință de performanță, Ianis Zicu revine pe banca noastră, pregătit pentru provocările care urmează”, au transmis reprezentanții clubului.

Sub conducerea lui Ianis Zicu, Metaloglobus a reușit promovarea istorică în Superliga, la finalul sezonului 2024–25.

În aprilie, Farul Constanța a anunțat despărțirea de Ianis Zicu..

„După o ultimă discuție cu tehnicianul care a pregătit formația noastră în ultimele 34 de etape din sezonul 2025/2026, Farul Constanța și Ianis Zicu au decis întreruperea relațiilor contractuale la dorința antrenorului principal”, se arata atunci într-un comunicat al clubului.