Prima pagină » Sport » Iga Swiatek, calificare în turul al doilea la Australian Open după un meci solicitant

Iga Swiatek, calificare în turul al doilea la Australian Open după un meci solicitant

Iga Swiatek (locul 2 WTA) a debutat cu emoții la ediția 2026 a Australian Open, reușind să treacă în două seturi de jucătoarea venită din calificări Yue Yuan (China, locul 130 WTA), scor 7-6(5), 6-3, după un meci solicitant, disputat pe parcursul a aproape două ore.
Iga Swiatek, calificare în turul al doilea la Australian Open după un meci solicitant
11 January 2026, Australia, Sydney: Polish tennis player Iga Swiatek plays a backhand return against Switzerland's Belinda Bencic during their Women's single final tennis match of the 2026 United Cup at Ken Rosewall Arena. Photo: Dan Himbrechts/AAP/dpa
Petre Apostol
19 ian. 2026, 12:40, Sport

Poloneza a fost pusă serios la încercare încă din startul partidei. Yue Yuan a reușit break-ul în primul game și a condus cu 5-3 în setul inaugural, având șansa de a servi pentru câștigarea acestuia.

Swiatek a reacționat însă la timp, a câștigat trei game-uri consecutive și a împins setul în tie-break, unde s-a impus cu 7-5.

În actul secund, Swiatek a avut din nou de muncă, dar experiența și constanța au făcut diferența.

Poloneza a gestionat mai bine schimburile decisive și a închis meciul cu 6-3, cu un break în final, obținând calificarea în turul al doilea.

Totuși, prestația nu a fost lipsită de sincope: poloneza a comis 35 de erori neforțate, dintre care 21 doar în primul set.

Iga Swiatek urmărește al șaptelea titlu de Grand Slam din carieră

„Am fost puțin ruginită la început, nu am început deloc bine și ea a profitat de asta”, a recunoscut Swiatek la final.

„Dar știam că, dacă muncesc mult, jocul meu va deveni mai bun. Asta am încercat să fac din mijlocul primului set. Mă bucur că a funcționat. Au fost multe suișuri și coborâșuri, am lucruri de îmbunătățit și mă voi concentra pe asta”, a mai spus poloneza.

Swiatek o va întâlni în runda următoare pe Maria Bouzkova (Cehia, locul 44 WTA), care a trecut de mexicanca Renata Zarazúa, tot luni, scor 6-2, 7-5.

Poloneza, în vârstă de 24 de ani, are în palmares patru titluri la Roland Garros, precum și trofee la US Open și Wimbledon, însă Australian Open rămâne singurul Grand Slam lipsă din palmares.

De-a lungul carierei, Swiatek a ajuns de două ori în semifinalele de la Melbourne, fără a reuși însă calificarea în finală.

Dacă va cuceri în acest an trofeul de la Melbourne, Swiatek ar deveni a șaptea jucătoare din Era Open care completează Grand Slam-ul carierei și a treia cea mai tânără, după Steffi Graf și Serena Williams.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
Gandul
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie are mari probleme de sănătate în 2026
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor