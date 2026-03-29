În anul retragerii din circuitul WTA, Sorana Cîrstea traversează cel mai bun sezon al carierei

Sorana Cîrstea a adunat până în prezent un bilanț de 14 victorii și 4 înfrângeri în 2026. Performanță care corespunde unui procentaj de 77,8%, superior oricărui alt sezon din cariera sa începută în circuitul WTA în urmă cu aproape două decenii.

Cel mai important rezultat al anului a fost obținut la Transylvania Open. Cîrstea a câștigat titlul fără să piardă set în semifinale și finală. A fost al patrulea titlu din carieră în circuitul WTA.

În ultimul act al turneului de la Cluj-Napoca, românca a dominat-o categoric pe Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2.

Parcursuri solide au fost consemnate și în turneele nord-americane de categorie înaltă.

La Miami Open, Sorana Cîrstea a ajuns până în optimile de finală, săptămâna aceasta.

Cîrstea a pierdut în duelul cu a patra jucătoarea a lumii, Coco Gauff, sportiva română reușind să câștige un set împotriva americancei.

La Indian Wells, românca a bifat din nou două victorii, confirmând constanța rezultatelor.

Sezonul a început în forță în Australia, unde a obținut victorii importante la Brisbane și Adelaide, inclusiv un succes notabil în fața letonei Jelena Ostapenko.

La Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, Cîrstea a trecut de primul tur, fiind eliminată ulterior de Naomi Osaka, fost lider mondial.

În clasamentul WTA, sportiva a urcat până pe locul 31 în 2026. Cea mai bună clasare a sa în ierarhia mondială a fost locul 21, în 2013.