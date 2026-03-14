Inter remizează cu Atalanta și face un nou pas greșit în Serie A. Chivu, eliminat

Inter Milano a făcut un nou pas greșit în lupta pentru titlu în Serie A, după ce a remizat sâmbătă, scor 1-1, cu Atalanta, pe teren propriu.
Iulian Moşneagu
14 mart. 2026, 18:46, Sport

Gazdele au deschis scorul în minutul 26, prin Pio Esposito.

Inter părea că se îndreaptă spre o victorie care i-ar fi mărit avansul în clasament față de AC Milan, ocupanta locului doi.

Atalanta a egalat însă în minutul 82, prin Nikola Krstovic. Faza a stârnit proteste din partea jucătorilor și a antrenorului lui Inter, Cristian Chivu, care au reclamat un fault asupra lui Denzel Dumfries înaintea golului. Arbitrul a validat însă reușita.

Chivu a fost eliminat pentru proteste vehemente la adresa arbitrilor.

Remiza vine la o săptămână după ce AC Milan a învins-o pe Inter în Derby della Madonnina.

Rezultatul îi oferă lui AC Milan șansa de a se apropia la cinci puncte de Inter. Milan joacă duminică seară în deplasare cu Lazio.

Atalanta a obținut astfel un punct important după înfrângerea severă suferită în Liga Campionilor, 1-6 cu Bayern München.

