Inter remizează cu Atalanta și face un nou pas greșit în Serie A. Chivu, eliminat

Gazdele au deschis scorul în minutul 26, prin Pio Esposito.

Inter părea că se îndreaptă spre o victorie care i-ar fi mărit avansul în clasament față de AC Milan, ocupanta locului doi.

Atalanta a egalat însă în minutul 82, prin Nikola Krstovic. Faza a stârnit proteste din partea jucătorilor și a antrenorului lui Inter, Cristian Chivu, care au reclamat un fault asupra lui Denzel Dumfries înaintea golului. Arbitrul a validat însă reușita.

Chivu a fost eliminat pentru proteste vehemente la adresa arbitrilor.

Remiza vine la o săptămână după ce AC Milan a învins-o pe Inter în Derby della Madonnina.

Rezultatul îi oferă lui AC Milan șansa de a se apropia la cinci puncte de Inter. Milan joacă duminică seară în deplasare cu Lazio.

Atalanta a obținut astfel un punct important după înfrângerea severă suferită în Liga Campionilor, 1-6 cu Bayern München.