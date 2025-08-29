Jacqueline Cristian, eliminată în proba de dublu în turul 1 la US Open. Gabriela Ruse și Monica Niculescu avansează

Cristian și Moratelli au cedat cu scorul de 2-6, 2-6, într-o oră de joc.

Deși au avut câteva momente bune – printre care 2 ași și un procentaj de 68% la primul serviciu –, românca și partenera ei nu au putut contracara eficiența la retur a perechii Alexandrova/Zhang.

Tot vineri, două jucătoare române s-au calificat în turul doi al probei de dublu feminin.

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk (România / Ucraina) au învins echipa Jessica Bouzas Maneiro / Elisabetta Cocciaretto (Spania / Italia), scor 6-2, 6-1.

Monica Niculescu și Anastasija Sevastova (România / Letonia) au trecut de perechea Saisai Zheng / Lin Zhu (China), scor 6-4, 6-4.

În faza următoare, Niculescu și Sevastova vor înfrunta pe Danilina / Krunic (Kazahstan / Serbia, cap de serie 9), iar Ruse și Kostyuk vor juca împotriva câștigătoarei dintre Maya Joint / Caty McNally (Australia / SUA) și Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund (Brazilia / Germania), cap de serie 14.