Jamie Murray, fratele lui Andy Murray, multiplu campion la dublu, și-a anunțat retragerea din tenis

„Călătoria mea în tenis se încheie după 36 de ani”, a scris de șapte ori campionul de Grand Slam într-o postare pe Instagram.

„Mă simt foarte norocos și privilegiat pentru toate experiențele uimitoare pe care mi le-a oferit acest sport minunat. Mulțumesc mamei, tatei, lui Andy, Ale, Alan, Louis și Thomas pentru tot sprijinul, eforturile și sacrificiile incredibile de-a lungul carierei mele, care mi-au permis să realizez tot ce am putut în acest sport”, a spus el, citat de ATP Tour.

Murray a câștigat 34 de titluri la nivel de turneu în timpul carierei sale, două dintre ele alături de fratele său, Andy Murray, și a devenit primul jucător britanic care a urcat pe locul 1 mondial în clasamentul ATP la dublu.

Jucătorul în vârstă de 40 de ani a concurat ultima oară la US Open în 2025, alături de Ivan Dodig.