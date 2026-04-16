Fratele mai mare al lui Jamie Murray, Andy Murray, fost nr. 1 în clasamentul ATP la dublu, și-a anunțat retragerea din tenis pe rețelele de socializare.
Jamie Murray, fratele lui Andy Murray, multiplu campion la dublu, și-a anunțat retragerea din tenis
Foto: ATP Tour
Cosmin Pirv
16 apr. 2026, 07:31, Sport

„Călătoria mea în tenis se încheie după 36 de ani”, a scris de șapte ori campionul de Grand Slam într-o postare pe Instagram.

„Mă simt foarte norocos și privilegiat pentru toate experiențele uimitoare pe care mi le-a oferit acest sport minunat. Mulțumesc mamei, tatei, lui Andy, Ale, Alan, Louis și Thomas pentru tot sprijinul, eforturile și sacrificiile incredibile de-a lungul carierei mele, care mi-au permis să realizez tot ce am putut în acest sport”, a spus el, citat de ATP Tour.

Murray a câștigat 34 de titluri la nivel de turneu în timpul carierei sale, două dintre ele alături de fratele său, Andy Murray, și a devenit primul jucător britanic care a urcat pe locul 1 mondial în clasamentul ATP la dublu.

Jucătorul în vârstă de 40 de ani a concurat ultima oară la US Open în 2025, alături de Ivan Dodig.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Șefa CCR dă detalii din culise despre anularea alegerilor din 2024. Ce spune actuala președintă: „A fost cea mai dură intervenție a CCR”
Gandul
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Cancan
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum s-a reluat, după episodul interceptărilor ilegale, care a dus la suspendarea procesului. Avocații apărării „pun tunurile” pe echipele mixte ale DNA-SRI
Libertatea
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
CSID
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Promotor