Jannik Sinner, locul 2 mondial, avansează în turul secund la Australian Open după retragerea lui Hugo Gaston

Jannik Sinner, câștigător al precedentelor două ediții ale turneului de Grand Slam Australian Open și aflat pe locul 2 mondial, s-a calificat în turul secund, marți, la turneul de la Melbourne, după ce Hugo Gaston a fost nevoit să se retragă din cauza unei probleme de sănătate, după setul al doilea.
Petre Apostol
20 ian. 2026, 12:25, Sport

Meciul de pe Rod Laver Arena a fost controlat ferm de Jannik Sinner, care conducea cu 6-2, 6-1 când francezul a cerut intervenția medicului și nu a mai putut continua.

„Am văzut că nu servea cu viteză foarte mare, mai ales în setul doi, dar nu e modul în care vrei să câștigi un meci”, a declarat Jannik Sinner.

„Este un jucător foarte talentat, așa că am știut că trebuie să joc la cel mai înalt nivel și să fiu cât mai agresiv posibil, ceea ce am făcut. Desigur, a fost puțină tensiune, dar acum e momentul să mă bucur. Sunt foarte fericit să fiu din nou aici”, a completat italianul.

Sinner poate deveni al doilea tenismen în Era Open care să cucerească trei titluri consecutive la Australian Open, după Novak Djokovic (2011-2013 și 2019-2021).

În turul următor, italianul îl va întâlni pe învingătorul dintre Dino Prizmic, intrat ca lucky loser, și australianul James Duckworth, beneficiarul unui wild card.

Deși a început meciul sub presiune, cedând primele trei puncte pe serviciu (0-40), italianul a recuperat rapid și nu a mai pierdut vreun punct de break în cele 68 de minute jucate.

