Jayson Tatum, al cincilea cel mai tânăr atacant din NBA cu peste 14.000 de puncte în carieră

Jayson Tatum, în vârstă de 28 de ani, a devenit al cincilea cel mai tânăr atacant din istoria NBA care depășește pragul de 14.000 de puncte, alăturându-se unui grup select format din LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony și Giannis Antetokounmpo. În plus, este cel mai tânăr jucător de la Celtics din istorie care atinge respectiva bornă.

Performanța vine într-un moment în care Tatum a revenit de 11 meciuri după o ruptură de tendon ahilean.

Tatum a încheiat partida cu 32 de puncte – cel mai bun total al sezonului – (12/23 din acțiune, 5/10 de la trei puncte), opt pase decisive, cinci recuperări și un capac, fără nicio minge pierdută.

Pe lângă aportul ofensiv, liderul Celtics a impresionat prin controlul jocului, deciziile rapide și capacitatea de a crea oportunități pentru coechipieri.

Tatum a mai bifat și alte borne importante. A reușit al 66-lea meci cu minimum 20 de puncte în două sferturi. În plus, a încheiat partida fără nicio minge pierdută pentru a 16-a oară în carieră.

Boston a ajuns la 50 de victorii în acest sezon și și-a asigurat calificarea în play-off pentru al 12-lea an consecutiv, cea mai lungă serie activă din NBA.

Echipa are un bilanț de 9-2 de la revenirea lui Tatum.

Boston (50-24) ocupă locul 2 în Conferința de Est, după Detroit Pistons (54-20), și are al patrulea record al ligii.