Jessica Pegula ajunge în semifinalele US Open pentru a doua oară în carieră

Jessica Pegula a reușit să depășească din nou sferturile de finală la un Grand Slam, învingând-o pe Barbora Krejcikova în două seturi, 6-3, 6- 3, și calificându-se în semifinalele US Open pentru a doua oară în cariera sa.

Conform AP, la primul său parcurs în semifinale, anul trecut la Flushing Meadows, Pegula pierdea finala în fața Arynei Sabalenka.

Pegula, în vârstă de 31 de ani și favorită numărul patru la US Open, nu a cedat niciun set pe hard-court-ul american de la începutul turneului.

„Am jucat un tenis foarte bun și am avut începuturi rapide în fiecare meci. Am vrut să fac asta și astăzi, mai ales împotriva unei jucătoare foarte periculoase precum Krejcikova,” a declarat sportiva americană.

Următoarea adversară posibilă a lui Pegula este Aryna Sabalenka, numărul unu mondial, care va înfrunta Marketa Vondrousova în celălalt sfert de finală.

Pegula și Amanda Anisimova sunt singurele americance rămase în competiția de simplu feminin.