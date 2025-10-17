Naționala României de eFotbal debutează în calificările pentru UEFA eEURO 2025

Echipa națională de eFotbal a României intră în acest weekend în lupta pentru calificarea la turneul final UEFA eEURO 2025. Tricolorii vor fi reprezentați de Răzvan Puiu, care va concura alături de antrenorul său, Andrés Torres, în cadrul primei runde de calificări, care se va desfășura pe 18 și 19 octombrie, a anunțat joi Federația Română de Fotbal (FRF).

Primul meci – împotriva Ucrainei

„Sunt pregătit să dau totul pentru România și să aducem din nou rezultate bune în competițiile europene. Este o onoare să reprezint tricolorul”, a declarat Răzvan Puiu înainte de debut.

România va disputa primul meci sâmbătă, de la ora 14:00, împotriva Ucrainei, pe consola PlayStation 5, în modul Ultimate Team al jocului EA FC 26. Meciurile se vor juca în format elvețian (Swiss), 1v1 (unu contra unu), fiecare durând aproximativ 18 minute (două reprize a câte 9 minute fiecare).

Opt jucători merg la turneul final

În prima zi, fiecare jucător va disputa șase sau șapte partide, în funcție de numărul participanților. Adversarii vor fi stabiliți pe baza rezultatelor anterioare – cei care câștigă se vor confrunta cu alți jucători cu același parcurs.

Cei mai buni 16 jucători ai zilei de sâmbătă se vor califica în turul II, programat pentru ziua următoare, unde formatul va fi double elimination bracket (eliminare dublă).

La finalul celor două zile de competiție, opt jucători își vor asigura calificarea la turneul final UEFA eEURO 2025, programat în luna decembrie.

Partidele reprezentantului României vor putea fi urmărite în direct pe canalul de YouTube FRF.tv, dar și live, la Mega Mall București – zona Peek, unde va fi amenajată o scenă specială pentru fanii eFotbalului. „Energia publicului contează enorm în astfel de momente”, a transmis FRF.